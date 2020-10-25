港府資助導遊檢測病毒　黃進達指最快本星期展開

港府早前放寬本地旅行團人數至上限30人後，旅遊業議會主席黃進達表示，港府資助業界的一次性病毒檢測，最快本星期展開，而且業界在儲存團員聯絡資料上的做法，目前未有指標要儲存多久，但相信會以月計。他提到，若防疫措施效果良好，會要求提高團員上限至50人。

黃進達於電視節目表示，旅遊業議會至今收到100至200個旅行團登記，業界大致做到防疫要求，而報團反應符合預期，他相信登記的團數會愈來愈多，而團數增加亦會令感染風險上升，政府資助業界做的一次過新冠病毒檢測，最快這個星期展開。

至於會否要求旅行社暫停共用導遊或領隊，以免增加傳播風險。黃認為不需要，因為領隊及導遊都會與多家旅行社合作，而且某些路線都是一些專門導遊帶隊，譬如一些綠色知識或文化遊。

現時本地遊團費最便宜數十元，大部分旅行社都獲政府「綠色生活本地遊」資助，旅行社可按每名團員獲政府補貼200港元，每家旅行社可獲補助人數上限為1000人。如果用盡相關限額是否意味團費會回升，黃相信，團費數十元只是招徠，不是大量做，即使拿了政府補貼的200港元放在團費上，旅行社亦不會有太大收入，認為這是短期措施。

他又表示，本地遊只能令旅行社支撐多一段時間，要看看第二輪「保就業」計劃下月結束後情況，以及本港能否跟內地「通關」，才能確定會否出現結業潮。