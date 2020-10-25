國泰裁員：工會批新合約不合理　幸存員工無得揀

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空大規模裁員，旗下港龍航空停運，5300名本地員工被裁走，幸存者面對新合約的「加辣條款」更感前路茫茫。有工會在電視節目中直斥國泰的做法不合理，又指不論是被裁還是幸存的員工都「無得揀」。另有人力資源管理顧問建議，國泰可考慮為被裁員工提供培訓或事業策劃幫他們轉職。

職工盟主席吳敏兒表示，明白疫情下國泰經營有困難，但如此大規劃的裁員、並要求幸存員工轉簽新合約的做法不合理，又指與集團存亡並無關係。吳強調，國泰提出的遣散補償並不優厚，只是補償多一個月人工。而新合約更是一種「舊合約大清洗」，又形容新合約下員工「愈做愈蝕」，除了減薪和增設頂薪，國泰更可以隨時改動最低飛行時數。她又指，新合約字裏行間都透露着會有下一波裁員，令幸存員工非常不安。

勞工界議員陸頌雄批評政府注資後，在國泰內的2位觀察員未有盡力斡旋。他認為，國泰裁員最大問題是「員工無得揀」，形容國泰的態度很粗暴，促國泰要重新與工會溝通研究不同方案、盡可能保留職位。他又建議，國航和太古作為國泰的兩大股東，可以更積極為被裁員工提供職位安排。

人力資源管理顧問李漢祥提到，外國有航空公司在裁員後會為員工提供培訓和事業策劃，建議國泰可倣效，為員工提供實質支援。他又指，空中服務員有良好的語文水平和服務態度，認為他們可考慮轉職從事金融服務、地產、甚或是大灣區的旅遊業和酒店業。就大灣區航空公司進軍香港，他則認為，暫未知其公司規模，若集中東南亞、短途國內航線，後者國內競爭大，很大可能是靠東南亞線賺錢。