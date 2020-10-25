銀屑病人須終生用藥經濟負擔大　團體促放寬藥物資助門檻

本港每1000人就有3人患有銀屑病（俗稱牛皮癬），每年錄得超過600個新症，目前該病仍未有根治方法。香港銀屑病友會今日（25日）發布全港首份銀屑病政策報告書，提出多個政策方向，包括傳統藥物治療效果欠佳，難控制病情，但有效的生物製劑又費用高昂，要求港府優化藥物資助、將生物製劑列為專用藥物，並引入公私營協作計劃，紓緩病人的醫療費用負擔。

皮膚科專科醫生黎亦翹表示，銀屑病是一種自身免疫系統疾病，此病除了影響全身的皮膚，也可令身體器官長期發炎，引起多種併發症，包括銀屑病關節炎、肥胖、代謝綜合症、虹膜炎、炎症性腸病，以及心血管疾病如心臟病及中風等。由於銀屑病會影響患者外觀，很多患者都有情緒及社交問題。香港銀屑病友會今年的最新調查發現，大約60%受訪者有併發症及情緒問題。

患銀屑病30年的Frankie透露，過去多年在中港兩地尋遍西醫與中醫也未有太大效用，加上發病時皮膚又痕又痛令他脾氣變得暴躁，後來確診患上廣泛性焦慮症，之後更因心臟病要做「通波仔」手術，備受身心煎熬。他曾因病意志消沉，沉迷賭博導致債台高築，更有自殺念頭。他後來醒覺，努力戒賭及醫病，目前廣泛性焦慮症及心臟病已受控，銀屑病雖未能斷尾但已適應，他希望港府為患者提供治療支援外，亦照顧患者心理健康。

香港銀屑病友會主席黎慶坤表示，報告書帶出了銀屑病患者的經歷及苦痛，包括醫療開支高昂，該會早前調查發現患者每月平均開支逾4000港元，佔個人入息約23%。另外，現有傳統藥物治療效果欠佳，難控制病情。該會希望港府優化撒瑪利亞基金的藥物資助計劃，並放寬用藥門檻，讓病人在未達治療目標時可提早使用生物製劑；引入公私營協作計劃，用醫療券形式資助病人往私家醫生就診及用藥等。