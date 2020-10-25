水務署推智管網監測水管滲漏　去年發現400個滲漏點

水務署職員可透過分析智管網所收集的數據，監察供水管網是否有出現滲漏。(網上圖片)

本港供水管網總長度超過8000公里，大部分埋在地下，規模龐大而複雜，加上山丘地形令供水水壓較高，城市工程又頻繁，增加水管爆裂或滲漏的風險。為維持供水管網健康並減少用水流失的情況，水務署正逐步建立「智管網」，冀引入先進技術，持續監測管網的運作，及早發現水管滲漏情況並跟進。在智管網監測下，去年已發現約400個食水管滲漏點，並已跟進及完成維修，減少食水流失。

發展局局長黃偉綸今(25日)發表網誌提到水務署智管網計劃，其中該署高級工程師（漏損管理）張鈞碩指出，「智管網」可把食水分配管網分成多個獨立監測區域，利用高科技監測和感應設備，收集水流量、水壓等數據，並用電腦分析及持續監察滲漏情況。

計劃下，全港食水分配管網會分成約2400個監測區域，現時已建立超過1300個，預期餘下的監測區域將於2024年完成，未來亦會引入先進技術，如利用內置測漏裝置的球型浮水儀器，沿水流方向於水管內對漏水位置進行定位等。

該署工程師（漏損管理）劉啟進則稱署方可跟據智管網制定相關措施，如透過收集數據，篩選有明顯失水的監察區域並安排人員進行探測，亦可獨立管理水壓較高區域，並更換或修復不符維修成本效益的水管等。