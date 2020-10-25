亡母骨灰存長生店3年始上龕位　孝子感無奈冀18區都設龕場

古有春秋二祭，適逢今日(25日)為重陽節的正日，惟因現時公營骨灰龕位長期處於供不應求狀態，不少孝子賢孫仍要到俗稱「長生店」的持牌殮葬商處所拜祭先人。東網記者今早到紅磡一帶的長生店視察，發現到處都出現人龍，不少市民拿着祭品、生果前來，職員把先人的骨灰放在店外的枱上，市民便在一張「生果枱」的位置燒香，敬奉先人，而冥鏹則需交到附近的附薦袋與紙製品收集處。因應疫情，會由職員代為焚燒祭品。

鍾先生指，父親在10多年前離世，離世前早已在流浮山雲浮仙觀內購置雙連龕位，惟政府2017年設立私營骨灰安置所條例，限制所有安置所均要獲發牌照，令鍾先生只好將後來離世的母親骨灰暫存長生店，至今已3年，幸好浮仙觀近日最終獲批，現時正辦手續搬遷令「父母重聚」。

他對現時香港未有足夠位置讓市民放置先人骨灰及私營場所發牌需時感無奈，並透露坊間有不少私人骨灰安置所可以紓緩公營龕位壓力，但面臨各社區居民的反對聲音，呼籲大眾應要理解現時處境，理想是18區都設有骨灰安置場所。

先人未有容身之所，不少親友深感痛心，劉太與家人前來拜祭丈夫，其夫今年6月過身，「希望畀個(龕)位佢安安樂樂」，惟政府公營龕位申請期已過，私營龕位又太多申請，處理不了，「連最大的華人永遠墳場都說要截龍」，對此感到擔心。

女兒劉小姐則指，現時食環處申請排位事宜均在網上公布，自己要不時上網追看，加上聽聞不少人亦要等上數年，都有一定壓力。幸好現時可將亡父骨灰暫存長生店，但她指，「眼見骨灰放滿一層，一個疊一個，有些更要放在地上」，形容情況不理想，而每次職員拿起亡父骨灰，亦會觸動親友的情緒。她更一度哽咽，「希望(亡父)可以快點上龕位」，了結心事。

另外，有剛成功獲分配公營龕位的趙女士表示，其夫剛在今年離世，現時成功獲編配屯門曾咀靈灰安置所，感到幸運。她指，該處環境不錯，但自己駕車亦需時40分鐘，更只有清明重陽時節才有特別交通安排，對於未有私家車的市民或會不便。

食環署在5月時，編配位於曾咀及和合石靈灰安置所第六期合共44,950個可續期骨灰龕位，當中包括曾咀靈灰安置所合共22,680個標準龕位及220個非禁香大型龕位；以及和合石靈灰安置所第六期合共21,720個標準龕位及330個大型龕位。