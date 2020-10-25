調查指94%醫管局員工反對重聘退休管理層　工會籲中止羅振邦任命

醫院管理局早前委任已達退休年齡的瑪嘉烈醫院內科顧問醫生羅振邦，接替8月退休的醫生謝文華出任九龍西醫院聯網總監，並於明年一月履新。6個醫管局工會就局方重聘退休管理職級人員向約900名員工調查，發現94%受訪者均不同意局方重聘退休的管理職級人員，93%人認為長期壟斷有權力的職位，容易出現腐敗、專權及勾結。

香港公共醫療醫生協會、前線醫生聯盟及香港護士協會等6個工會向現任醫管局員工進行調查，並在今日（25日）公布調查結果，受訪者當中有54%屬護士職級及26%屬醫生職級。

調查結果顯示，有94%人不同意局方重聘退休的管理職級人員，亦有87%人認為局方作出的修改有關政策，對現任員工的工作環境及晉升機會有壞影響。

另外，有94%受訪者不同意局方重聘退休的管理職級人員。被問到不同意的原因，最多人即93%人認為長期壟斷有權力的職位，容易出現腐敗、專權及勾結；86%人認為重聘管理級員工出任管理職位會阻礙後輩晉升，打擊士氣。

就羅振邦的任命安排，有88%人認為有關安排違反程序公義，並有75%人認為應中止任命，重新公開招聘九龍西聯網總監。工會促請局方中止對羅的任命，要求日後招聘聯網總監等管理層職位時，要增加透明度，向員工及公眾交代。