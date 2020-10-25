網民熱話：單車新娘潭飛撞跑車　網民：「子彈仔」名不虛傳

單車與車輛雖然可「共享」馬路，但卻不能無視對方的存在。今日(25日)有車Cam就拍到俗稱「子彈仔」單車在新娘潭路飛撞跑車車尾，將跑車車尾擋風玻璃撞爆，不過單車友的遭遇卻得不到網民同情，反指是咎由自取。

事發於今晨約10時半，現場是大埔新娘潭路往鹿頸方向。有網民將片段上載社交平台並迅速廣傳。由現場車Cam拍攝片段所見，現場是一個停車場對出位置，期間一架銀色跑車停下，準備駛入停車場，但隨後的「子彈仔」疑因「頭耷耷」專注駕駛，未留意前面路況，繼續加速前衝，最終連人帶車飛撞跑車車尾，並發出巨響，在停車場的其他車友見狀，紛紛上前協助。由網民事後拍攝的照片所見，跑車車尾擋風玻璃爆裂，車尾箱亦因撞擊下凹陷。

不少網民看過片段後，認為單車友責無旁貸，「咁多時間都唔收慢？」又指當時單車的車速頗高，撞擊力不少，「單車變摩托，快到識起飛」。亦有人關注賠償問題，「單車冇保險，小額錢債有x排搞」。

警方指，意外後單車上24歲姓陳男子手腳擦傷，案件列交通意外有人受傷處理。

網民有話說

Joe Joseph：路權x有佢自己使用道路嘅一套

Tang Anson：鐵頭功測試

Ringo Kwan：發緊夢，這距離及路況肯定收得到，除非煞車有問题

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