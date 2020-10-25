時裝消費製造浪費　環保組織推「Get Redressed 關注月」減廢

時裝潮流千變萬化，秋意漸濃更是換季血拼的好時機，惟時裝消費背後卻製造大量浪費。有環保組織在每年10月舉辦活動，包括舊衣回收，鼓勵市民透過重生、重新配搭、重穿，延長衣物的壽命，減少時尚廢料。

非牟利環保組織Redress公布「香港衣物購買、使用及處置習慣研究」結果發現，在1000名受訪者中，每5名香港人中就有2人僅保存衣物一年或以下，而更有近三分之一的香港消費者會把不需要的衣物當作垃圾直接丟棄，導致在香港每日有大約196公噸衣物被送至堆填區。

Redress會把收集到的衣物分類，轉售、重用、回收及降級回收。而適合重穿的衣物則會贈予超過20間慈善團體，包括國際十字路會、ImpactHK及融幼社。

Redress創辦人及董事長丁潔絲表示，研究結果顯示香港人的時裝消費行為與聯合國可持續發展目標第12項『負責任消費和生產』的原則背道而馳。隨着時裝界對環境的影響日益嚴重，研究證實香港在導向時裝可持續發展的道路上還需要更多的努力，希望大眾會繼續反思自己的購物模式。