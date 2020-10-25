兼職男導師涉摸4女童私處被捕　補習社被揭漏報聘用須停運

澳門北區一間補習社發生導師性侵小學女童案件。涉事的17歲兼職男導師上周四(22日)於補習社內，涉嫌觸摸4名補習的小學女童私隱部位，其中1名女童向中心負責人反映事件後，該負責人即時將男導師停職及通知家長，並在翌日向司警局檢舉。警方接報後已通報教青局，並經涉事導師就讀的中學聯絡他接受調查，他承認犯案，將被控對兒童性侵犯移送檢察院。

教青局表示高度關注事件，並強烈譴責性侵犯學生行為，已即時派員到涉事補習社實地了解情況。惟局方在調查期間，有關補習社負責人承認，在本月聘用涉事男導師時，沒有按規定向教青局申報，並於事發後解僱男導師。對於補習社不作出導師申報逃避監管，且對學生安全造成影響，教青局已提起調查程序，中止補習社運作，同時勒令負責人即時檢視各項不足，糾正錯誤，制訂各項保障學生安全的措施。

另外，教青局亦已為涉事補習社的學生託管和補習服務作出安排，並與輔導機構為事件中受影響學生及家長提供支援協助。當局表示，今年至今對涉事補習社巡查了7次，惟當時涉案男導師不在現場。局方將於下周召開補習社負責人會議，提醒補習社必須確保學生安全。