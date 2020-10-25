旺角「疾響」掃黃毒賭　拘58男女檢逾70萬元證物

為針對犯罪集團及黑幫分子的罪行及打擊其收入來源，旺角警區於前日及昨日(23及24日)執行代號「疾響」反罪惡行動，動用超過200名軍裝及刑事部警員，突擊搜查區內17個地點，巡查超過60個持牌酒吧、夜總會、桑拿浴室、遊戲機中心、賓館等場所。

行動中，警方檢獲10部釣魚機、約22,000隻色情光碟、約34克懷疑「K仔」、約7克懷疑冰毒、約6克懷疑可卡因、約5克懷疑霹靂可卡因、一批酒精類飲品、約24,000港元現金等，證物總值超過70萬港元。

行動中，警方拘捕42男16女(21至69歲)共58人，部分人有黑幫背景，他們分別涉嫌刑事毀壞、公眾地方打鬥、非法入境、管有淫褻物品以供發布、經營非法賭博場所、經營毒窟、管理賣淫場所、販運危險藥物、無牌賣酒等。部分被捕人士已被落案起訴，其餘人士則已獲准保釋候查。此外，部分被捕人士涉嫌違反「禁聚令」，警方會向有關人士發出定額罰款通知書。警方正追查案件背後的涉案人士及犯罪團夥，不排除有更多人被捕。

警方表示，留意有非本地性工作者，為逃避抵港後進行的14日強制檢疫，以非法途徑來港賣淫。行動中一共拘捕兩名性工作者，她們均未經入境檢測，屬高危人士，有機會增加本地人士染病風險，2人已交由懲教署處理14日隔離檢疫過程，隨後會被帶上法庭，繼續之後的司法程序。

警方搗破的非法賭檔及毒窟環境惡劣，更對附近居民造成滋擾，警方會繼續進行有關執法行動，以打擊黑幫收入來源，並呼籲酒店或賓館業界，若租借房間時發現可疑人士或有違法行為，請向警方聯絡。