本港12月或現裁員潮　學者促推第3期保就業助市民過年關

國泰大裁員之後，政府的保就業計劃第2期亦將於11月底完結，各界憂慮本港12月將現裁員潮。有學者和人力資源顧問認為保就業計劃雖有漏洞，但仍有若干作用，若該計劃推出第3期，相信有助市民渡過年關。但有議員不贊同政府推出第3期保就業計劃，反促政府善用公帑設立失業援助。

人力資源管理顧問李漢祥表示，雖然保就業計劃有漏洞，但從本港就業數據可見，今年年初失業率急升，在該計劃推出後有緩和跡象，證明該計劃某程度上有用。他認為，該計劃某程度上為僱主提供了實質及心理上的支援。若政府想推出第3期保就業計劃，宜先堵塞漏洞，並優先支援一些中小型企業。

中大商學院高級講師李兆波亦建議政府推出多一期保就業計劃，其中一個好處在於補助期為今年12月至明年2月，橫跨聖誕、西曆新年及農曆新年，期間相關企業需確保其僱員人數不可低於指定水平。他直言，若不想臨近年關時市面上「血流成河」、「整個香港會很慘烈」，政府必須要做些事。

勞工界議員陸頌雄於電視節目則指，不贊成政府推出第3期保就業計劃，又指政府應將錢用於設立失業援助，支援失業人士。他續指，曾向勞工及福利局副局長何啟明提及此建議。