國泰裁員：幸存者斥新約苛刻　工會明開會員大會商討對策

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，大規模裁員5300名本地員工，同時要求未被裁走的「幸存者」於周三(28日)或下月4日前，簽署薪酬及福利大減的新合約，否則將被視作終止合約。有國泰工會透露，由於新合約屬長期合約，影響甚大，且簽約限期僅得14日，不少空中服務員認為新約條款苛刻，且難以完全理解當中細節，表明現階段不願簽新約，工會明日(26日)將召開緊急會員大會，以收集意見並解釋條款，同時促請資方延長簽約「死線」。

國泰空中服務員工會內務副主席孫德妍指出，新合約是長期合約，不但薪酬及福利大減，時薪減幅最高可達約4成，加上內容較多，連同員工手冊等，合共多達20多頁文件，員工亦要自行在內聯網搜索病假等新規例，形容員工「好難喺14日內作出決定」。她又提到，若員工在7日內、即本月28日前簽署新約，可獲一筆津貼，惟不同職級及年資的空中服務員合約不一，部分年資達20多年的員工屬月薪制，與現行的時薪制完全不同，批評資方此舉是利誘員工「未睇清楚就簽新約」。

對於資方早前向空中服務員發電郵稱，各職級已有足夠機組人員簽署新合約，足夠維持2021年的航班運作，又表明不會與工會商討新約內容，孫對此表示失望，指當日曾與資方管理層開會，惟資方在「開會嗰一刻」才發電郵予各員工，形容情況是「聽都未聽（工會意見）就落決定」。她指，大部分會員均認為新約條款苛刻，不少人表明不欲在現階段簽新約，將於明日收集會員意見，再決定下一步行動。