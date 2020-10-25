政Whats噏：被提醒或送返內地受審　漢奸黎稱會認嫖妓

有「漢奸黎」之稱嘅壹傳媒黎智英官司纏身，今午(25日)喺網台節目上，自爆早前同佢一齊被官媒炮轟為「叛國禍港四人幫」嘅民主黨創黨主席李柱銘（李漢奸）食飯時，李漢奸提醒佢要做好心理準備會被送返內地，佢就話依家唔會為自己製造心理負擔，仲揚言「嚟到我咪食囉」，嚟之前一日都唔會諗喎。但隔咗一陣被問到如果認罪時會選擇「經濟犯罪」定係「嫖妓」，漢奸黎就話揀嫖妓喎。咁到底係到時先諗，定係一早已經諗好咗呢？

漢奸黎早前以涉嫌觸犯《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」及串謀詐騙等罪名被捕。由於過往有啲事件，內地傳媒曾播出被捕人士認罪畫面，有網民今日喺網台節目中，問漢奸黎會唔會擔心發生類似情況同埋人身安全？佢就話自己唔會諗呢啲嘢。

之後漢奸黎就自爆同李漢奸食飯時，對方就叫佢要有準備，包括心理準備被送返內地。不過佢就多次稱唔會諗，仲話嚟到就食，反問點解要畀自己有心理負擔，「何必呢？」佢認為，每日都諗被送返內地、內地坐監情況係只會影響情緒、糟質自己，「做得一日得一日，過得一日得一日」。佢仲話自己作為信徒，無論發生咩事都會交畀天主。

其後現場嘉賓再問漢奸黎，如果要用普通話認罪，佢嘅普通話能力又點呢？漢奸黎就自詡普通話能力「係得嘅」，更即場應嘉賓要求，以普通話讀出「對不起我有罪」，但就畀嘉賓笑，話佢唔夠誠懇，要溫柔啲。

漢奸黎又話依家諗唔到幾時會屈服認罪，要等事情發生先知。隨後被問到會點揀認罪，佢先話「揀咩都冇用喇」，不過又話自己已經70幾歲，話嫖妓都冇人信㗎喇，「咁我都要認嫖妓囉」。此話一出就惹來陣陣笑聲，仲有嘉賓笑返佢話「你個樣嫖妓都幾好笑喎」、「可能齋傾啫」。黎就笑笑口話，明知冇人信所以認，最冇人信嘅先會認。

漢奸黎被捕後曾多次表明，話自己唔會離開香港，今日又再表明話一定唔會離開香港，解釋話自己又做傳媒，又投入民主運動，冇可能離開，否則「仲衰仔」。但同時佢又話，如果仲經營服裝生意，亦從未涉及政治嘅話，就會賣盤離開。

其實漢奸黎過往嘅言論都一時一樣，佢曾經講過唔會賣壹傳媒本港業務，否則一世變契弟，點知幾年前反口「出賣」包括香港《壹週刊》等雜誌業務，被員工怒斥佢做「契弟」。到底做完契弟又會唔會做衰仔呢？大家可以放長雙眼去睇！