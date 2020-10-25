重陽登高郊區「旺過旺⻆」　市民懶理禁聚令　逼爆景點除罩打卡

新冠肺炎疫情放緩，適逢重陽節3天連假，今日(25日)不少市民趁假期及秋高氣爽的天氣，到郊外抖氣兼享天倫之樂。大東山、千島湖、西貢碼頭、橋咀島等，無論上山下海，多個郊遊熱點同樣人滿為患，有市民更無視禁聚令，多於4人聚集，又「除罩」拍照打卡，恐增播疫風險。

重陽節登高，加上需要避疫，郊區更為熱鬧！在社交媒體流傳的相片所見，多個郊遊熱點均出現人潮，不少市民更除下口罩，拍照打卡，懶理四人禁聚令，無懼疫情。有網民稱，在大東山山頂打卡的人山人海程度「旺過旺⻆」。

西貢碼頭一帶亦人頭湧湧，前往橋咀島的街渡生意暢旺，長期「人等船」，有街渡不斷加班來回接載遊客，惟平均仍要等20分鐘才可上船。市民陳小姐表示，今早坑口往西貢的小巴，有幾百人排隊，「打晒蛇餅」；橋咀附近泳灘亦逼滿遊人，泳灘上聚集了不少泳客、紮營人士、獨木舟玩家等。

防疫措施下，康文署轄下的泳灘，包括灘內的洗手間仍然封閉，不少人改為前往橋咀泳灘附近的非康文署轄下泳灘及石灘。惟該署早前接獲投訴，批評封廁不人道，指橋咀島的廁所數量有限，有市民被迫在密林中大小二便，致附近衞生情況惡劣。康文署遂決定解封橋咀泳灘的公廁，以方便到橋咀島的市民，泳灘其他地方維持關閉，結果今日公廁外大排長龍。拯溺員總工會表示疫情未止，呼籲市民諒解及自律。