西貢疑套丁建屋　兩載有31間

港府多年來懶理丁屋問題，利用套丁牟取私利的行為不絕於耳。本土研究社發表《新丁再現：新界套丁研究報告二○二○》，指套丁手法層出不窮，而且愈演愈烈，疑似套丁建成的「丁屋屋苑」遍地開花，兩年間疑似透過套丁得來的丁屋數量新增八百零四幢，換言之，即平均每日就有一幢疑以套丁手法得來的丁屋落成，令全港總數錄得一萬零五百八十一幢。繼本報獨家揭發西貢相思灣村有人企圖為日後建造丁屋群先開「黃金丁路」，甚至出現一間沒有滿意紙的「神秘丁屋」事件，報告指出西貢區自二○一八年起，有三十一間疑似套丁得來的丁屋，當中蠔涌更佔過半，反映事件只是冰山一角。

研究指出，由二○一八年一月至今年三月，共新增八百零四幢疑似透過套丁得來的丁屋，並散落於一百三十四個丁屋屋苑。疑似套丁個案更出現「邊擴丁，邊套丁」的現象，部分鄉村因缺乏興建丁屋用地而獲「擴丁」，如透過修改土地用途及界線將綠化帶改為「鄉村發展地帶」，以增加興建丁屋的土地。但研究社指規劃署批准「擴丁」，顯示本身已無足夠位置興建丁屋自用，而套丁行為則反映村民無意在村內居住，兩者並存於理不合，反映套丁者濫用政策的空間。

另外，目前《一手樓銷售條例》規定發展商需向買家提供「一手樓售樓說明書」，但目前丁屋屋苑並不包括在內，故丁屋發展商毋須擬備售樓說明書，令外界難以得知其發展模式，減少政府部門對套丁的把關。

議員尹兆堅批評政府一直沒有魄力及決心處理套丁問題，剝奪香港土地資源。他直言丁屋原意讓原居民作自住用途，但目前可見有關情況被濫用，部分移居海外的男丁亦要求興建丁屋，甚至涉及不法的套丁事件，惟政府懶理，令情況漸趨惡劣。

地政總署回應指為加強打擊懷疑「套丁」的個案，分區地政處由一九年十二月底起，在開始處理小型屋宇申請時，均會主動向申請人提出有否涉及「套丁」的問題。分區地政處則會把有合理懷疑的個案，轉介執法部門作刑事調查。根據地政總署紀錄，最近三年，由一八年至今年九月，共有一百八十三宗懷疑「套丁」的個案轉介予執法部門跟進。