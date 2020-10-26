大欖郊園中毒　植被變禿　孩童若誤飲鉛水危害智力發展

香港槍會後山一帶的大欖郊野公園緩衝區土地「中鉛毒」範圍不清晰，除引發生態危機外，更恐影響附近農地及城門水塘集水區，市民隨時誤飲「毒水」！有專家表示，現時該處植被已變「禿被」，形容已是「肉眼可見的寸草不生」；惟更令人擔憂是，因受影響範圍至今未明，鉛毒泥土或隨雨水擴散至附近農地，甚至流向城門水塘集水區，孩童萬一誤飲毒水，或影響智力發展。

曾與環團綠惜地球一同到槍會附近山坡、抽取樣本化驗的前中文大學生命科學學院副教授陳竟明表示，雖然未對該處土地進行生命測試，以證實該些重金屬對泥土的影響有多大；惟現時受影響範圍已明顯寸草不生，植被明顯嚴重減少，擔心會有生態危機，因該處偶爾會有牛隻等野生動物棲息。

陳續稱，現時該處受影響範圍不清晰，「毒泥土」更會在下雨天的時候或因風化作用，擴散至其他地方，尤其早前城門引水道泥土樣本已反映含金屬量極高，憂慮集水區亦有機會受影響，並質疑水務署有否清潔集水區一帶。他稱受影響的嚴重性要視乎含鉛量多寡，但一般情況下，仍未處於發育階段的小童飲用含鉛量較高的食水後，所受的影響會較成年人嚴重，有機會危害其腦部發育，影響智力發展。