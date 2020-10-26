何志平專欄：今又重陽

二○一九年十月七日，是去年的重陽節，倍思親！那時在紐約大都會看守所快兩年了，在那狹隘六十平方呎的小房間裏，日夜對着那個整天都在祈禱和讀聖經的巴西天文學家，只有呆呆的透過那緊閉着布滿灰塵污水漬的小窗，往家中寄送想念之情。不期然的記起：「人生易老天難老，歲歲重陽。今又重陽，戰地黃花分外香。」

那是毛潤之在一九二九年非常不舒心的情況下寫的《採桑子‧重陽》的一段。那一年，毛主席在紅四軍大會落選了，丟了前委書記之職務，他的游擊戰術又被批評；身染瘧疾，又險些被捕，養病時恰逢重陽佳節，有感於秋風不饒人的日子，而留下這境界於字裏詞間。借古鑑今，回想自己個人遭遇處境，「遍插茱萸少一人」，唏噓不已，感慨良多！

整整九十年後的一天，又見重陽。月前一鄰居「愛潑斯坦」剛被自殺，在那看守所內各人都心有餘悸，想着甚麼時候可會在我身上再發生！那年秋天的肅氣來得特別嚴重。年年都有重陽節，看似不變，天難老，但天不老人老，那年很不一樣，心情沉重，處境非常，戰地黃花的芳香雖可遠勝於往常，但人在異鄉，身處那時，黃花看不見、摸不到、嗅不着，只能寄情於詩意詞境之中，「古往今來只如此」，只是一個期待盼望而已！

床底下堆滿着家裏委託出版社從遠洋寄來的書，隨手檢起南懷瑾老師的《我說參同契》，知道古人紀元通用干支。第九個月為戌月，戌為火庫，戌在位西北方乾卦之內。季秋戌月「大火」（心宿二）隨蒼龍群星前面的幾個星宿在西北方位隱潛入地面。九月亦是十二消息卦中的《剝》卦，是季秋重陽，「大火」退隱，處在乾坤轉變之中，乾剛健而坤柔和，二者兼備為吉象！讀到這裏，略為寬懷。

然而從漢代起，重陽節又有求壽之習俗，在祭天祖和慶豐收祭祀的基礎上加入了求長壽和飲宴活動，發展至今為敬老宴。一九八九年，我國政府將每年的九月九日定為尊老，敬老，愛老，助老的老人節。二○一二年全國人大常委會更明確每年農曆九月九日為老年節。勁烈的西風，肅殺的秋氣並不是哀傷和蕭條，而是重陽節之富有生命意蘊和餘暉的振奮！

放下參同契，又拿起明末程登吉編撰的《幼學瓊林》，是中國古代兒童啟蒙讀物，重溫兒時看過的故事。東漢汝河瘟魔蹂躪，青年桓景到東南山中訪仙人費長房學道除魔。一天仙人對桓景說：「今年九月九，汝河瘟魔重現害人，你趕緊回家除害。我給你茱萸葉子一包，菊花酒一瓶，讓你家鄉父老登高避禍」。桓景手持仙人所授之降妖青龍寶劍乘仙鶴回家。果然，瘟魔出現，卻被酒氣及茱萸的藥香味嚇得不敢上前，桓景一眨眼就把瘟魔釘死在地上。

在今天，這故事特有意義。菊是生命力的象徵，菊花酒是祛災祈福的藥酒。「朋友來了有好酒，敵人來犯有獵槍」，是家人朋友共享之祝願。茱萸是香味濃郁的中藥果實，可驅蟲袪濕逐風邪辟瘟疫。

節日那天清氣上揚，濁氣下沉，在辭青山上，瞭望着香江這片熟悉的土地，秋色勝似春光，忽然覺得這應不是蕭條惆悵，是迎風傲霜的奮鬥豪情！尤感今年重陽的特別意思。

香港人要站起來，爬上去「登高」，站得高才看得遠，不要低着頭只顧眼前腳下，要放眼世界，北望神州。菊花酒以結同道交朋友，戴插茱萸以驅病疫辟瘟毒，再祭出七月一日出台的青龍寶劍直刺瘟神霸魔心臟，釘死除患。

這，才是「一年一度秋風勁，不似春光。勝似春光，寥廓江天萬里霜」 的氣概與情懷！