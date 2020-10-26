靈感源自母嬰關係密不可分　知專畢業生奪未來汽車設計比賽冠軍

科技日新月異，30年後、即2050年的汽車會是怎樣？香港國際汽車博覽主辦機構早前舉辦大專學生「設計未來」汽車設計比賽，要求參賽者設計心目中獨一無二的未來汽車，香港知專設計學院產品設計系高級文憑畢業生周穗莹，憑作品「an」勇奪總冠軍，更有機會遠赴意大利，在著名汽車設計公司Zagato跟隨日本設計師實習3個月。

周穗莹的設計靈感來自媽媽及嬰孩密不可分的關係，讓乘客在車內感受到仿如置身於媽媽懷中的舒適、溫暖和安全的感覺。她續指，部分全職媽媽難以照顧嬰孩，她期望媽媽能在兩者中取得平衡，因此在車內營造輕鬆的氛圍。車椅的設計亦符合人體工學，適合不同體型及年紀的人士，更可變成嬰兒安全椅，除提高安全性，亦仿如見證嬰孩成長過程。

疫情持續，首屆香港國際汽車博覽2021年將順延至明年8月18日至24日在亞洲國際博覽館舉行，期間會展示得獎作品。對於獲獎，周穗莹感到非常意外，她又稱，明年5月將啟程往意大利實習，她期望在學習過程中，發掘更多構思的可能性，並與設計師建立深厚的友情。鍾情產品設計的她，望設計出有文化、有故事的產品，她坦言透過今次比賽，開始多關注汽車的知識，發現非想像中沉悶，更不排除在汽車行業發展。