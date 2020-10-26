警巡查油尖區場所 檢控違例樓上吧負責人及客人

探員在警員及警犬協助下，到油尖區多間樓上酒吧查牌。

昨日(25日)晚上10時許，警方在油尖區內突擊巡查各類娛樂場所及酒牌處所等，嚴厲執法以提醒處所經營者、從業員及市民繼續遵從防疫規例。警方發現金巴利道1間樓上酒吧，未有保持桌子之間距離至少1.5米，及未有確保處所內的顧客數目在任何時間均不得超過該處所通常座位數目的百分之五十，涉嫌違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及酒牌附加持牌條件，酒吧負責人將被檢控。

另外，警員亦在金巴利道另1間樓上酒吧，發現1名顧客在禁止吸煙區內吸煙，他被票控該名涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》。

自本年3月28日起，警方已於油尖區內主動巡查各類娛樂場所、酒牌處所包括樓上酒吧及派對房間等超過7500次，以確保相關持份者繼續遵從有關規例和要求。

有鑑於本周末為長假期，而下周六（10月31日）適逢萬聖節，會有較多市民外出消遣，警方呼籲，由於疫情仍然反覆，希望市民繼續同心抗疫，減少社交活動及避免到人多聚集地方。警方會聯同其他執法部門繼續加強巡查，並會果斷對違例者採取執法行動。