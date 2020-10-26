東方民調：公帑填國泰「賭債」或變庫房壞帳

國泰航空一直經營不善，歷年來乘客投訴不絕，其管理層更多年錯估油價走勢，進行長期燃油對沖，過去十個半財政年度燃油對沖已累積蝕二百多億元。加上其營運效益下降，早已屢傳裁員及減薪，新冠肺炎疫情其實只是導火線。面對國泰𦧲盡公帑仍大裁員，港府被揶揄是投資失利兼輸民心，有議員則歸咎港府塞責，注資後亦未妥善監管，而國泰港龍停運更對業界造成重大衝擊。

疫情嚴重打擊航空業，港府六月破天荒繞過立法會，動用土地基金向國泰「泵水」二百七十三億元，並在第一期保就業計劃下補貼國泰近七億元工資，卻仍無法挽救瀕死的國泰。

基於現時每月載客量只剩以往百分之二，國泰宣布涉廿二億元的重組方案，包括即時停運港龍業務，並尋求監管機構批准，轉由國泰及旗下廉航香港快運經營大部分航線。

國泰預料重組後，明年每月可減少約五億元現金支出，但由於現時國泰每月要消耗十五至二十億元現金，加上預料明年上半年客運力仍不到去年四分之一，故即使削減規模後，相信國泰明年每月或仍需消耗十至十五億元現金。

航空業預計，最快要在四年後才能慢慢復甦，而國泰明年六月要向港府償還首筆三厘息，不知這次裁員能為國泰續命多久。國泰被質疑有否能力向港府償還有關債務，港府不但輸民心，更可能換來庫房壞帳。

曾任國泰航空機師的議員譚文豪則批評港府注資後未妥善監管，認為港府在國泰裁員上會有一定影響力，更有責任推出妥善措施處理窘境。他憂慮，國泰裁員會引起骨牌效應，誘使其他大企業會跟隨，繼而推高失業率。

港府的保就業計劃被指難保市民飯碗，政府統計處公布最新失業率，攀升至近十六年來高位，經季節性調整的失業率由六至八月的百分之六點一，上升至七至九月的百分之六點四。失業人數由約二十四萬八千人上升至近二十六萬人，增加逾一萬一千人。有工會預計十一月保就業計劃完結後，將掀起新一輪裁員潮，到時會有更多人失業。