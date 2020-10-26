東方民調：擸280億公帑仍裁5900人　擺明搵笨

國泰航空獲港府「偏幫」注資二百多億公帑後，仍展開「大屠殺」重組方案，裁減五千多名員工，引發香港史上最大規模裁員。「東方報業民意調查」結果顯示，大部分受訪者批評國泰獲公帑打救仍大裁員是搵政府笨，亦未盡社會責任，擔心造成骨牌效應，其他大企業跟隨，進一步推高失業率。受訪者質疑保就業計劃未能挽回劣勢，又批評港府打救旅遊業大事做不到，小事做不好，批評過去的救亡措施作用有限，健康碼仍未到手，百業恐失救。

國泰航空即日停運擁有卅五年歷史的國泰港龍，更削去八千五百個職位，裁去五千九百名員工，當中涉及五千三百名本地員工及六百名非駐港員工，幸存員工亦被大幅削減薪酬福利。員工斥國泰背信棄義，各界亦狠批國泰獲二百七十三億元注資及近七億元保就業計劃的公帑依舊大裁員，懶理員工死活。港府被批評是幫兇，派觀察員進駐管理層卻毫無牙力。

「東方報業民意調查」於上周四至六以手機東網港澳APP及街頭問卷形式，成功訪問三百二十名十八歲或以上市民，結果顯示，對於國泰獲港府注資及保就業津貼仍大裁員，兩成九受訪者形容國泰搵政府笨；兩成四轟國泰未盡社會責任；一成五指摘國泰懶理員工死活。

國泰引發香港史上最大規模裁員，五成受訪者擔心造成骨牌效應，其他大企業跟隨；一成七料推高失業率；一成六憂衝擊航空業界。

國泰長期嚴重虧蝕，港府繞過立法會注資救亡，結果仍要大屠殺，五成受訪者歸咎港府塞責，注資後無妥善監管；一成八擔心有關注資恐成庫房壞帳；一成四形容港府投資失利輸民心。

保就業計劃下月完結，疫情下有公司仍吊命，亦有賺錢公司獲資助，五成六受訪者批評公帑用不其所；一成七指保就業未能挽劣勢；一成七擔心真正倒閉裁員湧現。

拖足廿年的水上的士原本今年啟航亦被拖延押後，受訪者批評港府打救旅業的表現，四成四斥港府大事做不到，小事做不好；三成轟施政不變通，錯失救市良機；近一成斥港府救旅業得把口。

香港旅遊業受疫情重挫後百廢待興，港府早前公布與新加坡達成「旅遊氣泡」原則性協議後，近日再放寬辦本地遊，但四成受訪者直言，健康碼未到手百業失救；三成四炮轟港府藥石亂投，作用有限；一成八形容相關業界仍繼續吊鹽水，難起死回生。

綜觀情況，大部分受訪者批評國泰大裁員行動恐觸發骨牌效應，亦反映港府保就業計劃失敗，救亡措施只是拖得一時，未能發揮長遠作用，未來真正裁員潮恐一觸即發。