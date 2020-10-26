Dr.東：身體老化排便用力易患小腸氣 嚴重可致小腸壞死併發敗血症

下體腫脹以為有性病？可能是小腸氣作怪。不少人一聽到小腸氣便以為只是與小腸有關，但其實這種疾病稱為「疝氣」，可以發生在身體不同地方，導致器官由正常位置移動至不正常的位置，令該處出現隆起物。而小腸氣更是男性的結構性危機，最常發生是腹股溝疝氣，令陰囊處凸起腫塊，若沒有及時做手術處理，隨時會引發敗血症，危及性命安全。

外科專科醫生陳東飛解釋，形成疝氣是由於肌肉變得薄弱，甚至出現缺損，導致體內器官離開原本正常位置，鑽進其他位置，發生在肚臍的稱為臍疝氣，發生在手術傷口的稱為切口疝氣，發生在陰囊與腹股溝之間稱為腹股溝疝氣。

至於為何男性患小腸氣機率比女性高，陳指男性的睾丸在胎兒階段時生在體內，出生時再經股溝走到陰囊，連帶輸精管及血管，導致陰囊與腹股溝之間形成一條通道。雖然嬰兒出生後，該通道會閉口，但隨年齡增長，肌肉鬆弛使通道再出現缺口，便會令器官容易從這個位置跌出，造成腹股溝表面有異物隆起。他指除了先天性的原因外，各種後天原因，如身體老化、懷孕、排便時腹部用力過度等都可能引致。

目前未有任何藥物能治療小腸氣，手術修補是唯一解決方法。陳表示，現時治療小腸氣較常利用人造纖維網片修補，猶如一塊膠布在缺口的位置貼上。但由於網片始終是外物，或會引起細菌感染和慢性痛症，故近年醫學界亦採用自體組織小腸氣修補術，醫生在手術過中會重新調配腹壁組織，抽取健康組織去修補或加強缺損地方的組織，強化腹壁，以減少復發風險。

陳指市民如懷疑自己患上小腸氣，應盡早諮詢醫生，因為當小腸凸起時，患者會出現強烈疼痛、嘔吐、脫水及休克等徵狀，亦可能因為水腫而影響血流，導致小腸缺血壞死，引發敗血症，並出現腹膜炎、敗血症等嚴重併發症，情況不容忽視。

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