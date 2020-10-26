國泰裁員：工會指新合約條款辛辣　今開會商討決定下一步行動

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前宣布停運旗下港龍航空，並大規模裁走5300名本地員工，幸存者則要改簽有「加辣條款」的新合約。國泰空中服務員工會主席王思敏今早(26日)在電台節目表示，工會今日將召開緊急會員大會，聽取意見以決定下一步行動，工會亦會再諮詢法律意見。

她表示新合約條款頗為「辛辣」，機艙服務員的底薪削減30%至40%不等，部分員工減薪幅度更達40%至50%，減幅太大，而若7日內簽新合約會有額外津貼，首個期限將於後晚(28日)屆滿，但她相信兩三年後經濟會復蘇，認為不應永久減薪。而即使員工不簽新約，都不應以解僱方式處理。

她又提及，新合約列明員工日後若被遣散，強積金供款有可能被對沖，批評安排並不合理，條款與政府的政策大方向背道而馳。她續指，公司規定員工需在下月4日前決定是否簽署新合約，假如不簽署會被視為解僱，不再享有終身福利，亦有可能被列入黑名單，目前難以評估多少人會接受新合約，相信工會與資方談判會有一定難度，會再諮詢法律意見。

另外，王稱新合約有部分條款針對工會，列明工會與資方簽訂的任何協議，都不會再自動生效，亦不再保障非會員，是很大的轉變，形容工會與公司過去40多年的協定被單方面一筆勾銷。