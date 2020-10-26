曾祈殷指大規模檢測社區或停擺數日　影響金融市場

對於財政司司長陳茂波指大規模強制檢測是必不可少的防疫工具，感染及傳染病專科醫生曾祈殷今(26日)表示，若推行大規模強制檢測需要有很強的法律基礎支持，又指全港大規模檢測社區或需要停擺數日，會影響金融市場，港府要釐清檢測是否區域性，或只在特定行業推行等。

曾祈殷在電台節目表示，若港府有意推行大規模強制檢測，要在短時間內完成，社區或需要停擺數日，否則隱形患者仍在社區游走，並散播病毒。他續指，大規模強制檢測要有很強的法律基礎支持，同時香港是國際都會，社會短暫停擺會影響金融市場，建議政府要考慮清楚。他又相信本港醫療系統有能力進行大規模檢測，但估計中央亦會再派員協助。

此外，港府上周五(23日)起放寬旅行團人數上限為30人，曾祈殷呼籲參加本地遊的市民要有心理準備，一旦有團友「中招」受感染，其餘團友或會被列為緊密接觸者，並需要接受檢疫。他促請當局加強監管，包括進行例行巡查等。

他又提醒參加海上遊的旅客不要到空曠地方或大風，便忽略戴口罩的重要性。曾祈殷形容，現階段是「小試牛刀」，須視乎情況循序漸進，才放寬每團人數上限至50人。