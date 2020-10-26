的士及公共小巴司機新冠病毒檢測明展開　全港14處派樽收樣本

新冠肺炎疫情持續，運輸署宣布明日(27日)起再為的士及公共小巴司機，提供新一輪病毒檢測服務，直至下月9日，為期兩星期。全港設有14個臨時檢測套裝派發及樣本收集中心，平日朝10晚8開放，周六日及公眾假期則早上10時至下午4時開放。

該14個臨時檢測套裝派發及樣本收集中心分布各區，分別位於港鐵堅尼地城站公共小巴總站、林士街停車場、油麻地停車場、九龍塘(沙福道)公共運輸交匯處、荃灣停車場、港鐵大埔墟站專線小巴總站、港鐵元朗站(北)公共運輸交匯處、港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處，以及6個分別位於灣仔、北角、柴灣、油麻地、美孚和屯門的石油氣加氣站。各中心開放日期不一，當中以位於港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處的中心，開放日數最少，只安排於下月1日至2日開放。

司機前往中心並出示有效司機證後，便可索取檢測套裝，然後於政府專屬網頁登記個人資料，並在自行採集深喉唾液樣本當日內，將樣本交回中心。檢測承辦商會將樣本送往化驗，而樣本瓶不會標示任何個人資料，檢測承辦商只會知悉樣本瓶編號，並不會收集個人資料。檢測結果呈陰性的司機會收到政府以電話短訊通知，而檢測結果呈陽性的個案會被轉交衞生署衞生防護中心跟進。

檢測結果呈陰性的的士司機可憑政府的電話短訊，到全港41個的士團體的辨事處，領取「的士司機抗疫檢測名牌」，並將名牌展示於的士車廂內當眼位置，方便乘客查閲。運輸署強烈呼籲的士及公共小巴業界積極參加檢測，減低社區傳播的風險。