西貢相思灣村非法開路鐵證如山　團體狠批地政署行政失當

西貢相思灣村被揭有人非法開路，村內有一間沒有滿意紙的「神秘丁屋」。(梁錦麟攝)

東方報業集團獨家踢爆西貢相思灣村有人非法開墾綠化地帶，事件踏入第4日，被揭發企圖為日後建造丁屋群先開的「黃金丁路」，乃至沒有滿意紙的「神秘丁屋」依舊不動如山。規劃署早於去年8月已發現上址違反條例，曾發出恢復土地原貌通知書，要求業主今年2月前恢復土地原貌，惟東網本月初再向規劃署查詢，署方才檢控涉事業主。有關注團體直斥地政總署執法拖延苟且，不排除有部門涉嫌行政失當。

西貢大環村及相思灣村被東網先後發現遭人非法開路，政府人員連日來只派員到場拍照，行動遲緩遭狠批「踢一踢，郁一郁」。其中，相思灣村非法鑿路被揭發後，有人更「裝假狗」掩飾違法行為，在水泥路上覆蓋泥土，工地亦停放大型挖泥機，環境受到嚴重破壞。

「政府要做嘅嘢可能幾日就做完，唔明點解會搞咁耐。」本土研究社成員陳劍青指，一般而言地政總署處理綠化地帶上的違建只需數日，惟自去年發現問題後，至今仍未有着手處理。陳又指，地政總署過去一般會用柱圍起綠化地帶，以免有人乘機開墾，惟在相思灣村個案中，未見地政總署有上述做法，反映地政總署對綠化地帶的監管有放鬆之虞。

陳又指，自東方報業集團揭發相思灣村遭人非法開路，政府人員連日來只派員到場拍照，有機會是土地利益阻礙部門執法。一般非法開路均由分區地政處執法，惟分區地政處有機會與地區人士勾結，以致於遲遲未有執法。