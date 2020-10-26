醉娃2萬元卡地亞手錶抵車資　司機欲交還　事主證真心饋贈

醉酒女乘客豪花2萬港元支付一程的士車資！有的士司機日前在網上發文，指上周在中環蘭桂坊接載一名醉酒女豪客，返回位於跑馬地的住所，抵埗後對方稱現金不足，竟脫下估值約2萬港元的卡地亞手錶當作車資。司機其後擔心惹上麻煩，返回女豪客住處尋獲事主，對方解釋當時意識清醒，是真心饋贈，並一併送上單據及錶盒，令司機大為感動，直言：「原來好人真喺有好報！」

涉事司機日前在社交平台表示，上周於蘭桂坊接載一名醉酒女乘客後，對方因現金不足，決定以卡地亞名錶抵車資，並說「有多嘅當係貼士」。其後司機到押店問價，獲確認手錶屬正版貨，可典當約2萬港元，並向網民求助，究竟應到警署備案還是物歸原主。

最後司機擔心惹上麻煩，選擇返回女豪客的下車地點，並獲附近大廈的保安員證實女豪客是該處住客。女豪客到場後解釋當時並非「醉到做乜都唔知」，堅持要信守承諾，不會收回手錶，並在保安員見證下一併送上單據及錶盒，證實自己是在清醒情況下作出饋贈。司機對此大為感動，稱首次獲贈高額車資及貼士，相信好人有好報。