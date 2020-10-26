保就業完結旅業或裁8000人　50旅巴慢駛促通關助復甦

今早有50輛旅巴慢駛「遊行」至政總。(羅錦鴻攝)

港府自上周五(23日)開始放寬本地遊，惟被旅遊業界批評推行過急、措施混亂、規例繁瑣，至少50輛旅遊巴士今日(26日)在灣仔一帶慢駛「遊行」，多個旅遊業界代表指業界停頓近11個月，不少旅行社面臨結業或大幅度裁員，不少行家的心血付諸東流。相反，政府硬推本地遊對旅業復甦只是杯水車薪，要求政府盡快推出健康碼，恢復內地、澳門與香港通關，以及推動全民強制檢測，方可讓令旅業復甦有期。

旅遊業界派出至少50輛旅遊巴士，由灣仔金紫荊廣場出發，經龍和道、干諾道中等「遊行」至政府總部，以表達政府對旅遊業支援不足。團體到達政府總部後，高叫「求生存 保就業」、「立即恢復通關 拯救旅遊業」等口號。

旅行社東主協會會長葉慶寧表示，懷着沉重的心情希望喚醒政府關注。他指，香港有3000多個旅巴司機，疫情下經已接近零收入，其中影響最大為駕駛跨境巴士及小巴司機，而跨境司機培訓困難，若因經濟不景令司機流失，要重新培訓將會很困難

葉又稱，香港以往每日有50萬名入境旅客，其中70%來自內地。他敦促政府應要求全民強制性檢測，令內地與國際對香港重拾信心，盡快恢復通關，又指保就業計劃將在未來一兩周完結，期望政府可以再次推出資助計劃，協助重整旅遊業。

對於現時剛開放的本地遊，旅遊業促進會總幹事崔定邦形容，只是「有限度幫到手」，他又預料保就業結束後，旅行社會出現大規模裁員，期望確診個案可盡快清零，又要求政府盡快推出「健康碼」恢復兩地通關。

國際航空協會審訂旅行社商會主席譚光舜更大膽推算，屆時業界裁員人數將會比國泰更甚，或涉及6000至8000人，批評政府保就業計劃力度不足。旅遊界議員姚思榮指，業界雖獲政府三輪支援，惟一次比一次少，從業人員屢次冀政府可於「保就業」外增加支援，惟未獲政府回應訴求。他又透露已有旅行社向他查問如何處理裁員問題，認為現時業界最希望是「開源」，希望盡快開通兩岸三地出入境往來，旅遊業方能見到曙光。

問及過去長假期本地遊的成效，香港旅行社解困大聯盟召集人姚柏良指，現時有79所登記旅行社，策劃200多條本地遊路線，自己在周末前往大嶼山視察，發現成團數目不多，估計為禁聚令規限人數及本地仍有零星個案，市民信心未恢復所致。

姚柏良又認為，政府雖放寬本地遊人數上限至30人，但受制禁聚令與旅巴乘客不能坐過半數等措施，在餐飲安排、成本操作上有一定難度，未通關下入境、出境團停開，本地幾千名導遊、幾萬名領隊生計仍艱難，形容現時處境僅「好過無」。

對於有導遊、領隊為多所旅行社帶團，有聲音指擔心他們為高危群組，增加疫情擴散風險，他重申本地遊不是高危活動，領隊、導遊有與客人保持適當距離及遵守防疫措施，如不會與客人同枱食飯，亦沒有身體接觸，故不算密切接觸者。