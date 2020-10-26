上水梧桐河成放生熱點　死魚飄浮傳惡臭　居民投訴政府懶理

上水梧桐河放生變殺生情況依然！東網過去曾多次報道有人在上水梧桐河放生，造成污染之餘亦由放生變殺生。有上水石湖新村居民指，往年僅7月份有人到梧桐河放生，但情況再度惡化，由今年7月至今，不斷有人前來行此「善舉」，導致河面有死魚飄浮，亦傳出惡臭，河邊更遺下用作運魚的發泡膠箱，造成嚴重的環境問題，惟多個政府部門屢接居民通報均「闊佬懶理」。

石湖新村居民梁生在上水居住至少40年，他表示，近年每逢農曆初一十五都有人到梧桐河放生，有人會利用貨車運魚，他和村民都曾勸阻放生人士，隨後有人改用手推車或人手拿幾袋魚到場，被放生的通常為生魚、錦鯉、鯽魚等等，估計魚類或因未能適應生活，偶有出現死魚，河流有時亦會傳出臭味。

梁又指，放生人士有時會將裝有魚類的發泡膠箱隨地棄置，影響環境。他曾通報渠務署、漁農自然及護理署、環境保護署及警方，惟情況未有改善。

在石湖新村附近做有機農業的Jim表示，平日會抽梧桐河水作灌溉之用，惟河水由7月起變得「黑忟忟」，要多次過濾才能用作灌溉。議員林卓廷表示，死魚會污染河道，令水質變差，而放生時魚類未必「有水養住」，有機會干犯殘酷虐待動物罪，呼籲市民勿再放生。

梁生、Jim及林卓廷今早再到梧桐河視察，更發現有兩名女士推手推車，車上有多袋生魚、塘虱、泥鯭及田雞，未個知是否將之運到梧桐河，而她們甫發現記者已掉頭走，其中一名黃姓女士否認是到場放生，反指是將魚送到街市，隨後有人報警，有警員到場處理。