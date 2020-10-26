質疑王百羽「天價」選舉開支涉私相授受　團體將向廉署舉報

議會監察質疑多名立法會參選人的開支申報，涉濫報、漏報及暪報，甚至有欺詐成份。(溫國佳攝)

元朗區議員王百羽早前申報參選立法會區議會(二)功能界別的選舉開支，高達489萬港元，當中450萬港元開支涉及學者沈旭暉的公司，有團體今日（26日）指出，雖然王報稱開支是「選舉捐贈」，但選舉事務處已表示，如選舉捐贈已用作選舉用途並申報為選舉開支，處方也會計算在發還金額內。因此，團體質疑有關服務是否誇大收費，並形容為「天價」，又認為兩者間有私相授受之嫌，涉違反《選舉舞弊條例》，稍後將向廉政公署舉報。

議會監察指出，早前查閱各候選人的申報情況，發現部分非建制派候選人的申報涉嫌濫報、漏報、暪報，甚至有欺詐成分，有候選人更租用自己地方作存倉庫等行為，團體狠斥「離譜」。

該團體召集人之一莫嘉傑亦發現有參與違法初選的候選人沒有申報相關開支，如新界西候選人郭家麒、九龍東候選人譚文豪等，當中涉嫌漏報或暪報。另外團體覺得涉及「初選」的費用高達318萬港元，政府亦不應發還任何涉及初選的選舉開支，否則會有用公帑補貼違法活動的感覺。

另一團體召集人葉文斌則指，新界西候選人張可森有關存倉服務費的開支竟自5月起繳交，而期間亦沒有明顯的選舉活動，加上相關的倉庫公司為與其有聯繫的「屯門社區網絡」，質疑張「自己人益自己人」，將選舉經費「左手交右手」，存在欺詐和濫報的可疑。

該團體認為上述個案皆有違反《選舉舞弊條例》的可能，指他們稍後會向廉署和選舉事務處舉報，並要求他們嚴肅跟進。