沙螺灣村非法擴路「無王管」　環團去信多部門促加強執法

大嶼山東澳古道沙螺灣村早前被揭發有人霸官地非法擴闊道路，雖然地政總署已豎立告示牌警告，惟村民卻視若無賭，更變本加厲將擴建的行車路伸延入村，有環團直斥當局不作為令村民「無王管」。守護大嶼聯盟今(26日)去信發展局、環境局、地政總署及消防處等多個部門，直斥當局執管行動無效，令問題繼續惡化，要求當局加強執法，並檢控違法使用道路的車輛。

東澳古道近沙螺灣村一帶，月初被揭發有人砍伐樹木，東網記者昨(25日)重臨現場，發現被非法開鑿的行車路已由村外延伸入沙螺灣村內，甚至深入羌山、嶼南道，整段路長逾一公里，部分路段更已鋪上蠟青，沿路有多個避車或泊車處，當中部分更設在住所外，設有上蓋，有數輛私家車停泊。環境被嚴重破壞，多處被削坡，植被亦被移除，遺下一地木頭和廢料。

守護大嶼聯盟召集人謝世傑指，他上月已就事件向多個政府部門反映，相關部門亦已作出執管行動，惟他上周再次入村，發現擴路的問題愈趨惡化，民政署加設的欄杆被移除，連裝嵌的地窿亦被填封，直指相關行動毫無阻嚇作用；而地政總署的告示牌卻設在涉事路段的邊陲，質疑有關做法容讓汽車大搖大擺駛入，並讓村民繼續擴路。

謝要求當局在涉事路段加設石壆或種樹，阻止車輛駛入，並加強派員巡視，以及檢控違法駛入的汽車。他強調涉事路段繼續有車輛進出，將對遊人構成危險，緊急救援工作亦會大受影響。他又在信中提到，該區至今仍未有任何規劃，促請規劃署盡快將該處列入發展審批圖，遏止「無王管」的發展。