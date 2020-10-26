禁聚令及營業限制仍未撤　酒吧業界料萬聖節生意跌7成

新冠肺炎疫情持續，加上受禁聚令等一系列防疫措施所限，以往萬聖節嘩鬼湧上街頭慶祝的場面今年或不復見。酒吧業界估計，今年萬聖節生意比往年大跌7成，只會靠店內的酒水存貨應市，不會額外入貨，業界呼籲政府進一步放寬酒吧營業時間至深夜2時。另外，中環蘭桂坊一帶酒吧首次在萬聖節期間，推出平價酒精飲品和任飲啤酒優惠來吸客。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，疫情下本港經濟不景，市民消費意欲轉弱，加上政府限制酒吧於午夜12時後不可營業，以及限制酒吧入座量和每枱顧客人數等，估計今年萬聖節檔期蘭桂坊酒吧的生意比往年同期大減7成，多間酒吧均表示不會額外訂購酒水，只會售賣現時店內的酒水存貨。她指，由於預計市道不景，協會今年沒有邀請表演者在街頭扮演鬼怪來炒熱氣氛，反而首次推出平價優惠來吸引顧客，協會已聯同部分酒吧推出啤酒任飲優惠吸客，顧客在晚上9時前可以258港元任飲5款牌子的啤酒，亦有酒吧在萬聖節期間推出每杯售價100港元以下的特飲。

尖沙咀河內道酒吧東主Joe表示，估計今年萬聖節生意比往年少7至8成，現時只接到1至2張萬聖節當日的訂枱。他稱，由於酒吧於午夜12時後不能營業，導致有部分客人選擇租酒吧和朋友開派對，亦不願意光顧酒吧，因此他們今年不會額外訂購酒水，而聘請駐場化妝師和購買萬聖節飾物等預算亦比往年少3成。

香港酒吧業協會副主席錢雋永表示，政府對酒吧業實施的營業限制，嚴重影響業界經營，他促請政府進一步酒吧營業時間至深夜2時。

除酒吧生意受影響外，香港海洋公園今年宣布停辦「哈囉喂」活動，而香港迪士尼樂園則推出萬聖節主題住宿體驗。有在中環售賣萬聖節服飾的店主表示，少了人到酒吧消遣，加上主題公園取消萬聖節活動，令到相關服飾滯銷，生意大跌9成。