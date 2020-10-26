網民熱話：大美督水壩多車過紅隧？　家庭單車「出閘」大塞車

一連3日假期，不少郊野地方都塞滿人潮，適合一家大細遊樂的大埔大美督更是「重災區」。昨日（25日)有網民就拍到大批家庭單車在大美督水壩離去時，出現塞車出閘場面，由於情況非常誇張，有網民笑稱「塞過紅隧」。

網民Kwan Chuk Man昨日將多張照片上載於Facebook群組「Tai Po 大埔」，拍照時估計正值黃昏，大批家庭單車從主壩落山準備離去，不過由於水壩設有鐵閘，單車只能一架跟一架從出口離開，車龍因此倒流至山上位置。

不少網民直指場面誇張，「踩單車都要拉手制」，與路面情況不相伯仲，「紅隧巴士等埋站，請忍讓」、「文錦道貨車出入關口」。不過有人更擔心大批人聚集，引發播毒危機，認為大家還是戴上口罩較安全。

網民有話說

Nikki Chan：以為有單車比賽

Kwan Chuk Man：3日連假預咗係多人，只係冇想過會係咁，有難民潮feel

Man Man：返工時間吐露港公路出九龍方向馬場對出都冇咁塞呀

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