書展參展商稱獲豁免搭建費後反口收7折價　貿發局指從未承諾

原定7月舉行的香港書展因應第三波新冠肺炎疫情，延期至12月中旬舉行。據報有參展商透露，早前貿易發展局職員曾向其口頭承諾可免收7月書展的攤位搭建費，惟直至本月中，該參展商收到貿發局通知，須支付7月及12月兩場書展的70%攤位搭建費，涉款高達過百萬港元，坦言十分後悔再參展。貿發局則表示，從未承諾可豁免攤位搭建費。

該參展商透露，貿發局在今年7月突然宣布書展延期，當時該局職員曾口頭表示，因參展商未「正式收場」，將免收攤位搭建費，其後他決定再參加12月書展。惟直至本月中，貿發局向其追收兩場書展的攤位搭建費，涉款高達逾百萬港元，坦言大失預算，對再度參展十分後悔。而曾參加7月書展，但未有參加12月書展的參展商，亦要支付7月書展的70%搭建費。

貿發局回覆指，曾以書面方式知會各參展商，表明根據「展覽會規則」，未能賠償個別展商因參展產生的費用及損失，亦從未承諾可豁免攤位搭建費，而參加展覽會的展商一直需支付攤位搭建費，是業界慣常安排。該局續指，體恤中小企困難，已出於善意為各繼續參展的展商提供攤位搭建費優惠。至於12月書展安排，貿發局指正進行各項籌備，已向展商公布參展條款，讓其考慮及因應需要自行決定是否參加。