浸大取錄7名精英運動員　師兄姐提醒妥善管理時間

浸大向今年取錄的精英運動員頒發獎學金。

7名香港代表隊的現役或前成員透過精英運動員計劃，獲頒發獎學金，入讀浸大體育及康樂管理課程一年級或三年級。

7名精英運動員包括魏瑋恩(滑浪風帆)、陳穎臻(拯溺)、莫翠然(田徑-100米、200米、4×100米)、鄧佩君(田徑-400米)、黃鈞立(跆拳道)、黃子圖(三項鐵人)及饒明淦(沙灘排球)。其中黃子圖表示，計劃令他在修讀感興趣學位課程的同時，能兼顧在運動方面發展。

獎學金頒授典禮已於本月22日舉行，浸大體育、運動及健康學系主任貝克在典體上表示，樂於見到計劃能涵蓋多種運動項目，又指計劃每年持續吸引高水平人才，足見香港體育運動的水平和校方支持運動員雙線發展的努力。

2位同樣透過計劃入讀浸大的場地單車世界冠軍李慧詩，以及輪椅羽毛球運動員陳浩源，亦有出席典禮，並與7名新生分享學習經驗，提醒他們妥善管理時間，亦可訂立時間表，預留時間溫習教材、完成作業及準備評核。

浸大精英運動員入學計劃每年設最多20個獎學金名額，2021至22年度的計劃已於本月21日開始接受申請，其中聯招申請者的截止申請日為2021年1月15日、而非聯招申請者則需於下月27日前申請。