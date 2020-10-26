遷荃灣配水庫往岩洞以騰地建屋　料2029年完成搬遷工程

本港公屋供應緊張，土木工程拓展署及規劃署於2012年展開「岩洞發展長遠策略－可行性研究」，以騰出地面土地作住宅等用途。水務署最新建議，搬遷象山邨附近的荃灣二號食水配水庫，往葵涌東北部的岩洞區。水庫及鄰近用地擬改作公營房屋發展，面積逾6公頃，料可提供約4,000個單位，容納約1.1萬人。該署計劃明年開展搬遷水庫的勘查研究等工程，預計2022年展開詳細環境評估，料2029年可完成搬遷工程，並將用地交予房委會。

水務署於2017年開始研究搬遷，主要為葵青區區民供應食水的荃灣二號食水配水庫，遷往附近岩洞，並建議選址於葵涌第16號策略性孖指徑岩洞區。工程包括開挖岩洞，建造容量達34,100立方米的新荃灣二號食水配水庫等。該署透露，新配水庫以隧道形式設計，並會待運作正常後，才會拆卸舊配水庫，供水不受影響。

為配合工程，該署需重置現時位於大白田徑的石蔭駕駛考試中心，並正為運輸署尋找適合作考試中心的用地，或與其共用大白田徑。葵青區議員尹兆堅指，葵涌東北區的交通網絡於40年前設計，日常容易擠塞，工程開展後，該署聲稱每小時有約20架泥頭車經過梨木道、和宜合道一帶，勢加劇交通負荷。他又質疑，大白石徑道路傾斜，又有「學神」，難以共用道路。他建議，車輛利用梨木樹消防局旁的道路進出。

荃灣區議員賴文輝直言「遠水不能救近火」，稱等待水庫搬遷及興建公屋的時間漫長，最快於2032年落成入伙，需耗時逾10年。他說，附近有逾40年歷史的梨木樹邨、象石邨，須在2029年前進行重建，他促當局盡快敲定計劃，以增加公屋供應及改善社區設施。他又建議，當局改善交通配套以應對人口增加。