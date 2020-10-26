港人開心指數持續低迷　學童首登「最不開心」群組

港人生活壓力大，今年再遭受新冠肺炎疫情來襲，大感身心俱疲，有社企連續第6年就港人的整體開心指數進行問卷調查，發現港人的開心指數持續低迷，今年只得6.16分，當中12至18歲青少年的指數更顯著下跌至5.87分，顯示停課令學校社交活動減少，影響學童身心狀況。研究又發現，逾45%受訪者呈輕度至嚴重抑鬱情緒，較去年增加半成。

和富社會企業上月委託理工大學護理學院，以網上問卷形式訪問1827人，分析港人的內在心理因素、外在環境和抑鬱情況，結果港人的開心指數只得6.16分，與去年創10年新低的6.15分相若。一向被視為是最開心的學童，今年竟罕有地成為「最不開心」的一群，「香港開心D」聯席主席陳美娟認為，停課令學生社交活動減少，打亂了他們的日常生活規律，學童身心狀況難免受到影響。她建議學校加強在校學生的情緒教育，並加強與師生之間的溝通。

另外，在10項生活質素滿意度方面，平均只有4.62分，較去年下跌0.05分，較前年更下跌1.12分，反映港人持續受負面的外在環境影響。當中得分最低的是政府施政、信任政府處事的程度和政治及社會，3個範疇僅只得約3分，35歲以下的年輕群組得分更低。陳美娟認為，調查反映年輕人不滿政府，直言政府需要多加反省，如何爭取年輕人的信任，並在施政上多關顧年輕人的看法及聲音。