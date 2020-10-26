港大副校人選申作軍疑有黨委背景　學生會憂政治行先擬採法律行動

大學再次出現人事變動，香港大學傳出由校長張翔領導的遴選委員會，推薦兩名清華大學學者申作軍及宮鵬擔任副校長，分別主管研究及學術發展，港大校委會將於明日(27日)表決，但申被揭為共產黨委員。有關注團體今日(26日)發出聲明，若任命通過將為首次有中共黨員擔任港大管理層，批評學術自由將完全被政治踐踏，憂慮校園被滲入內地意識形態，同時影響校政，促請校委會延遲決定。港大學生會會長葉芷琳重申，若校委會一意孤行，學生會不排除會採取法律行動，但現時細節仍在探討。

團體指，翻查清華大學相關學系網頁內的「黨政機構」資料，申作軍除為工業工程系的系主任，同時亦身兼該學系「系黨委」黨委委員，意指他身兼中國共產黨黨員，消息曝光後，申的名字隨即在網頁被刪除。

團體又批評，政府近年透過教育局對中小學進行思想箝制工作，是次安排會嚴重影響港大的整體聲譽，令人質疑教育界後會否執行現有管理層不願執行的政治任務，包括在院校中推動國安法，或成為日後黨委成管理層，全面接管校園的先例。

葉芷琳表示，現時任命出現多個問題，包括人選不當，認為申作軍涉及任中共黨委，不合適擔任港大管理層角色。她又指，港大校方曾多次指出校園不是政治角力地方，但現時做法自相矛盾，未能服眾。若申作軍加入，可參與多個校政，包括校內中央管理小組，近日清潔校內連儂牆亦是由該小組負責。

另外，葉亦質疑現時遴選委員會的組成，名單雖保密，她仍透露當中成員有張翔及首席副校長王于漸，而學生代表則由內地研究生擔任，未有本地生代表。由於張翔曾與申作軍及宮鵬在加州大學為同事，有一定利益衝突。若最終任命兩人，將會繼早前辭退發起「佔中運動」的戴耀廷後，代表香港學術自由終結，以往引以為傲的院校自由亦將盪然無存。

她又批評校方在過程中，完全沒有與學生會溝通，以往未曾一周內緊急召開校委會會議，呼籲校委會不要一意孤行，促請延遲明日會議，又要求校方公開選委員會的成員名單及促申作軍作政治申報

葉又指，學生會現時正發出聯署信，現時暫有1000名人士簽署，呼籲任何校友簽署。聯署信將於明日4時半，即校委會開會前的半小時在鈕魯詩樓遞交。