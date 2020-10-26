政Whats噏： 60歲2蚊乘車優惠未有時間表　田北辰鬧政府不知所謂

政府早前宣布，計劃將長者及合資格殘疾人士公共交通票價2蚊優惠嘅合資格年齡門檻，由65歲下調至60歲，但最近有傳政府將延期或擱置該措施。議員田北辰(田二少)今日(26日)就拍片話，政府畀市民嘅感覺係反口覆舌、批評政府愈嚟愈不知所謂。佢又話政府就連民生議題都搞到變成政治議題，甚至影響管治威信，都唔知政府發生緊乜嘢事囉！

田二少話政府早喺本年初就話要推出呢項優惠措施，而勞工及福利局局長羅致光喺7月份嘅時候話已經完成諮詢，並會分析顧問報告。之不過依家已經10月份，局方仲未有確實時間表。田二少話八達通閘機需4個月嘅時間就搞掂，倘若政府依家落實優惠，下年2月就可以實行，加上顧問報告都已經搞掂，唔明白政府仲等緊乜。佢話咁好嘅施政項目，搞到市民質疑背後發生乜嘢事，真係唔知政府點解可以搞成咁。

至於早前有行政會議成員話優惠唔符合經濟效益，質疑優惠措施會益咗交通運輸公司。田二少就話多咗人搭巴士會令巴士公司有利潤保障，到時巴士就唔需要加價，相信60歲以下嘅市民都會歡迎呢項措施咁話喎。