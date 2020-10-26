假期多個郊遊熱點逼爆　行山友布帶纏樹做空中瑜伽　垃圾遍地

今天(26日)是重陽節翌日公眾假期，不少市民把握假期出遊，多區郊遊熱點出現逼爆人潮。當中石澳龍脊、新界東北烏蛟騰、大欖涌千島湖清景台、屯門青山、大澳等人滿為患。普遍市民除下口罩登山，又不時聚集起來齊齊拍照「打卡」。有行山人士竟在行山徑以布帶纏樹進行空中瑜伽，亦有人為拍照而於山坡上另闢小路損環境，另有人亂拋垃圾，令郊野淪為垃圾堆。

石澳龍脊曾被譽爲亞洲區「最佳市區遠足徑」，早前有環保團體留意到該地因遊人稠密，出現綠植退化，山坡上屢現大片非原有路徑的光禿禿泥地。龍脊今天「慘況」依舊，山坡上擠滿大批行山人士，更有不少人離開原有路徑，直接踩入綠草之中，尋覓最佳拍照位置，此等折木摧花行為變相在山坡上開闢小路，令環境損耗加劇。而大欖涌千島湖清景台同樣人山人海，大批行山人士要排隊上山。

另一邊廂，不少人會由烏蛟騰起步，經媽騰古道及荔谷古道，前往鹿頸郊遊；而媽騰古道與荔谷古道交界有不少休息長椅，供市民中途坐下休息。不過今天有行山人士留意到此等長椅背後卻垃圾處處，充斥橙皮、食物包裝袋及紙巾等，恍如小型垃圾場。

此外，行山徑上除了有人登山，更有人自備布帶纏樹，進行空中瑜伽。只見有赤腳的外籍遊人將自備布帶繫上路邊樹木樹幹，隨即做出多個瑜伽動作，令人側目。