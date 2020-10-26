離島旺過市區　車站打蛇餅　郊遊市民：人流多過疫情前

重陽節3天連假今日(26日)最後一日，微風送爽的天氣，吸引不少市民遠離市區的繁囂，到郊外感受秋天氣息。東網記者今午到港鐵東涌站視察，發現多個往離島及郊區車站的人流仍然絡繹不絕，大嶼山昂坪纜車等候時間更長達75分鐘。有車站站長透露，今早加開200%班次，其中往大澳班次曾經加開至3分鐘2班車，有家長帶同10多名小朋友到大澳玩樂，聲稱一早已分好4人一組，無違禁聚令。

東網記者今午到港鐵東涌站視察，發現站外到大澳、梅窩的巴士站均出現人龍。有站長表示，近日，受疫情影響不少港人都喜歡到離島區「唞吓氣」，而今次重陽長假期與早前中秋長假期人流相若，早上排隊「打蛇餅」屢見不鮮。車長又指，為疏導乘客，公司已盡量加密班次，以往來大澳的11號巴士為例，班次由15分鐘加密至最高峰3分鐘兩班車。

本身住九龍區的朱先生捉緊假日的尾巴，連同三位成人帶同十多名小朋友到大澳共享天倫之樂，他指過去曾去過大澳3次，覺得風景優美，今日難得有假期，便攜同小朋友來欣賞。被問到會否擔心4人禁聚令問題，他指，家長之間已經分好4人一組「湊」小朋友，故不太擔心。

行山愛好者蘇先生乘往梅窩巴士，欲中途落車到鳳凰山遠足，他預料山上人多擠迫，惟因山路陡峭，長時間戴口罩會感到不適，故只有見到山友迎面而來的時才戴上口罩。

另一邊廂，昂坪纜車直至中午時段人流仍接踵而來，「龍尾」更顯示需等候75分鐘方可乘搭。家住在觀塘區的李小姐一家3口連同外傭今早10時出發，她指，適逢紅日放假，故帶家人外出「唞吓氣」，而今日乘纜車的人流明顯比疫情前多，估計可能大家都想出外玩樂放鬆。她續指，乘搭期間會全程戴口罩，以防「中招」。