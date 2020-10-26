全球EMBA課程排名　科大與凱洛格合辦課程第10次登榜首

由香港科技大學和凱洛格商學院合辦的行政人員工商管理碩士（EMBA）課程在英國《金融時報》全球EMBA課程排名，今年第10次位列榜首。科大商學院院長譚嘉因表示，對於結果感到鼓舞，會繼續提供機會予有興趣進修的商界領袖，亦會因應發展而更新課程。科大指受疫情影響，今年申請入學的學生人數較去年同期下降25%至30%，但不會因而降低收生標準。

凱洛格-科大EMBA課程主任區敏儀公布科大在是次全球EMBA課程排名的成績。她表示，凱洛格-科大EMBA課程（下稱科大EMBA）自2007年起排名第一，其後亦多次排行首位或第二位，而有關排名是以多個因素作標準，包括年薪、薪金增長、事業目標及國際化等，而科大EMBA在多項排名亦有出色表現，包括平均年薪約為53萬美元（約413萬港元）、薪金增加達67%等。

區補充指，是次排名以2017年入學的一批學生作標準，包括學生平均年齡39歲、平均工作年資15年，國際生佔整體的71%。

劉孝寧於2006年畢業於上述科大EMBA課程，他現於一投資公司工作，其總部設在英國。他表示，其公司除了投資之外，亦會協助一些欠發達地區發展，例如公司在非洲有興建住宅項目，亦需要聘用當地工人，惟不少的工人技術不高，故設立培訓學校，以提升工人技術水平，同時工人亦可參與其他工程項目。

劉表示，由於EMBA課程學生平均工作經驗達15至20年，故大家有經驗可互相啟發，學習及交流心得。