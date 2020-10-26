莫拉菲明升級「強颱風」擦港而過轉向越南 天文台料周三起有雨

臨近11月，秋意漸濃，但香港可能仲有風打！根據天文台路徑圖預測，颱風「莫拉菲」將於明日(27日)下午「升呢」為強颱風，中心附近最高持續風速更高達時速165公里。不過，天文台指「莫拉菲」會在未來一兩日移向越南中部，並隨之逐漸減弱，預料未會進入港800公里範圍，對港直接威脅不大，相信發出熱帶氣旋警告的機會較微。惟未來數日天氣未知是否受「莫拉菲」雲帶影響，天文台預測周三(28日)至周五(30日)一連三日有雨，氣溫亦稍降至最低21度，市民外出可考慮帶雨傘及添衣。

颱風「莫拉菲」名字由菲律賓氣象部門提供，意為菲律賓一種常用於製造傢俬的硬木，該颱風今午4時，集結在峴港之東南偏東約1160公里，預料向西移動，時速約22公里，橫過南海中南部。

天文台預料，乾燥的東北季候風會在明日為華南沿岸帶來普遍晴朗的天氣，受季候風持續影響，本周中後期該區風勢較大，而外圍雲帶會逐漸覆蓋南海北部及華南沿岸，令本周中後期該區雲量增多及有幾陣雨。隨雲帶遠離，周末期間廣東天色好轉，但天氣稍涼。

根據9天天氣預報，明日(27日)天晴乾燥，介乎23至28度，周三至周五一連三日多雲有雨，天氣轉涼介乎21至26度。萬聖節(31日)後重見陽光，但氣溫不升反跌，下周日(11月1日)更跌至最低20度，下周初至下周中大致天晴乾燥，最低氣溫於20至21度之間徘徊。