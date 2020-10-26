國泰裁員：工會今開會　數百員工聲援　斥新約有如奴隸制

國泰大規模裁員後，幸存者須於下星期三前簽署新合約，接受減薪等條款，否則當解僱處理。國泰空中服務員工會今午(26日)召開緊急會員大會，聽取會員意見、商討對策，但受場地及禁聚令所限，有近百名未能進入會場的國泰員工，在酒店外聚集聲援。東網記者到場視察，已有數百人在酒店門外等候，商場亦派出數名保安員戒備。有國泰空中服務員批評，新合約條件苛刻，形容為「奴隸合約」，更質疑國泰拒絕與工會談判，有意矮化工會地位。

在國泰服務逾8年的黃小姐對新合約感到心灰意冷，傾向不簽署新合約。她指公司已表明今次修改合約屬永久，意味未來持續減薪，直言不能接受。她續指，公司雖對外公布減薪兩至三成，但其實連計其他已修改的條款，員工之間都「心水清」其實減薪超過一半，而員工其他福利更是「一刀切」削減。她批評，公司事前沒有諮詢，更拒絕與工會談判，做法不能接受。

另一位在國泰工作約4年的Wendy(化名)亦直斥新合約條件苛刻，而且條文模糊，公司亦拒絕正面解答員工的問題。她指，雖然自己年資較淺，但對公司都有感情，今年2月初時，員工為公司捱過兩次無薪假，反問公司為何這麼無情。她又表示，新合約下薪酬計算取消「多勞多得」機制，為各個職級的基本月薪及額外飛行津貼「封頂」，若飛行時數超過70小時的話，變相要做義工、若飛行時數不足則淪為有上班但要扣錢。

對於國泰早前向員工發出電郵，表明不會與工會談判新約內容，又提及已有足夠機組人員維持明年的航班運作，有在場的空中服務員批評，資方此舉有意矮化工會地位，令工會失去談判權力。