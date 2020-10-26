馬鞍山「華清池」成新景點　市民放假尋「楊貴妃」芳蹤

近日網上瘋傳一段影片，一名肥胖大嬸在馬鞍山一儲水池旁若無人赤裸浸浴，被網民稱為「楊貴妃大嬸」，近日適逢重陽節假期及周末，有不少市民紛紛出外郊游，其中「華清池」更一躍成為新景點，掀起市民到牛烏水塘「打卡」風潮，游人如鯽。不少市民引頸以待，盼能再會「楊貴妃」，惟其芳蹤已杳，只見水平如鏡，倒映着失望而回的面孔。

前中文大學生命科學學院副教授陳竟明昨（25日）到訪馬鞍山牛烏水塘行山，指水塘下游因「楊貴妃」而聲名大噪，不少市民慕名前往。陳指市民可從馬鞍山出發，由利安小徑或富寶對面小徑直入，抵達村民墳場就可沿路上山，屆時左邊便是水澗，再行多半小時，左邊便會到牛烏水塘。沿路右上則可去吊手岩上牛岬山及馬鞍山，但地勢頗險要。他又提醒，牛烏水澗及水塘碎石較多，市民大雨期間切勿進入，需量力而爲。

他又稱，公路下及旁邊的公園，連接利安及翠擁華庭等為不少市民平日閑逛及跑步的好去處。另外，有網民留言指，半年來首次行山活動為到訪「港版華清池」，感到非常休閒及舒適。