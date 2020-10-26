外祖父捲生意糾紛令小一孫女遭淋油　警拘2黑漢檢證物

沙田大圍上周四(22日)發生小一女生遭歹徒淋油案，警方拘捕2名涉案男子。新界南總區反三合會行動組周文軒署理總督察，警方調查發現女童外祖父，在生意上與人發生金錢糾紛，同住的外祖父(68歲)更在9月30日，於火炭住所附近被3名男子襲擊，身體多處紅腫送院。此外，其外祖父的住所亦於本月15日及上周四(22日)凌晨，分別遭人淋潑紅油及被投擲小型雲石球，致玻璃窗損毀。女童家人其後報案，警方將4案合併處理。

警方經情報搜集及深入調查後，鎖定涉案疑犯，於昨日(25日)及今日(26日)展開拘捕行動，分別在牛頭角及秀茂坪以「刑事毀壞」，拘捕2名分別姓陳(45歲)及姓張(31歲)男子，他們均報稱無業，在兩人住所檢獲犯案時穿着的衣物，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。據了解，兩名疑犯均有黑幫背景，當中張男向女生淋油，而陳男則在場把風。涉及的金錢糾紛約300萬港元。

周續指，對於被捕人士以毆打及刑事毀壞作為脅迫手段，其後更加向一名6歲女童作為目標，警方表示高度關注及憤慨。警方不會容忍任何非法及暴力的行為，尤其是受害人是大眾保護的兒童，警方定必竭盡所能，將涉案人士繩之以法。

案發當日，姓江(6歲)小一女生乘搭校車，抵達大圍美林邨東華三院蔡榮星小學門口後，如常落車準備進入學校。詎料，一名男子不動聲色走近女生，突然從後向其淋潑橙色漆油，致其校服、書包變為橙色，兇徒得手後拔足逃走。女生其後由姓鍾（36歲）母親陪同送院檢驗，證實無大礙。