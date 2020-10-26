政Whats噏：曾被質疑涉逃稅 612基金又再公開撲水

民主派人士喺反修例運動時成立「612人道支援基金」，近日又再呼籲捐款。

民主派人士喺反修例運動期間成立「612人道支援基金」支援示威者，但過往曾被質疑涉嫌逃稅。負責基金嘅民主派人士近日就講起基金存款情況，只餘3600萬港元，由於法律開支上升，呼籲市民再捐錢應付未來開支。

基金成立超過1年，不時都有人呼籲捐款，截至今年8月31日，總捐款額達1.6億港元。負責基金嘅民主派人士近日公開指，依家基金仲有3600萬港元存款，基金升幅最大係法律費用資助、法援分擔費資助同還押在囚物資嘅補貼，而喺還押被囚人數增加同相關物資需求都會持續上升，所以呼籲捐款應付未來18個月嘅支出同埋維持財政穩健。

該名民主派人士仲話，依家有逾2000宗反修例運動案件，約680宗涉及暴動罪，陸續喺區域法院展開審訊，其餘約1400宗涉及唔同罪名嘅案件就喺各裁判法庭審理。

在呼籲市民捐款之餘，該民主派人士仲話嚟緊會推出2個項目，一個名為「第二位大律師」資助計劃，畀已獲得法援委派律師同埋大律師嘅申請人，由基金支付半義務性質嘅津貼，預計涉款1575萬港元；另一個係預付部分已排期正審嘅案件嘅法律費用，由今年7月中至明年4月中計算，預計涉款1100萬港元，如以18個月計算就要2200萬港元。

議員陳克勤喺Facebook上話，依個基金當中絕大部分嘅開支係用嚟聘請大律師出庭，建議基金個名應直接改為「大律師支援基金」會較合適。

話說早前有市民到灣仔稅務大樓請願，舉報「612人道支援基金」基金涉嫌逃稅，未有繳交相應利得稅，促請稅務局盡快徹查基金操縱人有冇蓄意逃稅同埋係咪違反稅務條例。