連續122日無確診個案　瞞報旅行史醫生及接觸者證無染疫

澳門新冠肺炎疫情緩和多時，新型冠狀病毒感染應變協調中心表示，截至今日(26日)，澳門已連續122天無新增新冠肺炎病例，而本地病例則已絕迹211天，病毒檢測方面，上周共錄逾8.2萬人次接受核酸檢測及591人需接受醫學觀察。中心又指，因應內地多個城市先後出現局部疫情，澳門防疫措施如戴口罩等，料短期內不會作出調整。

早前山頂醫院1名整形外科醫生到青島後，未有按防疫規定出示健康碼及即時向上級申報，並繼續上班及作臨床診治工作。山頂醫院醫務主任羅奕龍表示，經檢測後，這名醫生並沒受感染，而曾與他接觸的222名工作人員、病人及陪伴者，檢測結果同樣為陰性。羅指，院方已對涉事醫生開展內部調查，由於他剛解除隔離醫學觀察，需要先聽取他陳述事件，才能公布處理結果。

另外，傳染病防制暨疾病監測部協調員梁亦好表示，南韓流感疫苗事件爆發後，已即時聯絡供應商了解，澳門使用的疫苗批次和南韓批次是否相同，獲回覆稱並非同一批次。今年已接種6.7萬劑流感疫苗中，至今亦無錄得不良事件報告。她指當局會時刻關注南韓疫苗事件發展，以判定澳門的流感疫苗接種工作。