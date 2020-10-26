區議員涉用議辦搞市集牟利　林兆彬否認指「不屬議辦範圍」

區議員不時被質疑公器私用，東網接獲讀者投訴，指油尖旺區議員林兆彬涉嫌借出議員辦事處，舉行市集作牟利用途，以支助「手足」和黃色經濟圈，並質疑做法有否違反議辦用途規定。東網記者今午(26日)到場查看情況，目測約100呎的市集內人流密集，長期約有20人在內逗留，有增加傳播疾病的風險。

林兆彬回覆查詢時指，其議辦和一間社企的地址相同，惟屬2張不同租約，此事政府亦已知悉。林強調，今次舉辦市集的地方屬社企範圍，與其議辦無關。

據讀者報料指，市集涉嫌售賣不知名食物和凍飲，及涉反修例示威產品。現場所見，市集內的確有售賣衣服和精品等含反修例示威標誌的產品，以及曲奇和餅乾，惟未見有凍飲。不過，該些食品包裝上未有標明食品製造的地址，故未能肯定是否在持牌食物業處所製造。

被問到有否借出議辦作牟利用途時，林兆彬表示，市集與議辦之間有一幅玻璃牆壁和門隔開，而玻璃門內的租約業權屬於一間社企所有，與其議辦範圍無關，只是大家要先經過其議辦，才能進入市集。據林所知，該社企亦持有商業牌照，故不認為存在違反禁聚令的規定。

至於有關市集內售賣的食物安全方面，林只表示「放心唔係呢度新鮮出爐」，指食品皆預先製作和包裝妥善，並強調是合法，惟沒有明確說明和證據顯示，製作食品的地點是來自持牌食物業處所。