國泰裁員：工會明日再與管理層會面　要求延遲新合約簽署限期

因管理不善而在全球最佳航空公司排名跌出三甲的國泰航空，早前大規模裁走5300名本地員工，旗下港龍停運，幸存者則要面對有「加辣條款」的新合約，涉及約7000名空中服務員，以及約3900名機師，簽新合約的首個限期將於本周三(28日)屆滿，國泰空中服務員工會今午(26日)召開緊急會員大會，主席王思敏會後表示，新合約影響一生，會員都希望公司能夠延長新合約簽約期限；她更稱有部分會員早前倉卒簽約，現時深感後悔。工會明日(27日)將於國泰城再與公司管理層會面，首要要求公司將簽署新合約的限期延遲。

國泰空中服務員工會今午召開緊急會員大會，因應新冠肺炎疫情和禁聚令，會議分成3個時段共5場進行，共360名會員參與，另有140人到場等候後補位置，可見會員相當重視今次合約修訂。會上談及國泰遣散方案、如何協助裁員後未獲任何通知的同事、新合約以及工會發展方向。

王思敏指，新合約變動大，會員需要更多時間細讀條款。她又指，簽署新合約或影響一生，不理解為何公司可以用4個月籌備裁員，卻要員工在幾日內下決定。而公司在回覆員工查詢時，並無給予清晰答案，甚至叫員工自行查找相關資料，更曾試過就同一問題先後作不同回覆，造成資訊混亂。工會現時每日收到300至400封電郵，當中更有會員表明後悔早前倉卒簽署新合約。

她提到，會上有會員情緒激動，面對限期逼近卻力所不及。不少年資較深的同事都關注退休金問題，由於今次新合約中，列明員工往後離職，強積金供款有可能被對沖，惟港府早前已宣布打算未來2至3年內立法取消有關機制，質疑公司想藉新合約，在往後再裁員時，大條道理將員工的退休金對沖。她又指，國泰無法承諾未來2年不再裁員，加上這些條文，令員工非常不安。

工會更認為公司漠視工會集體談判權，由於公司在員工手冊內加入特別條款，即使工會與公司簽訂協議，員工必須親自去信公司，要求享有相關協議條文，工會質疑此舉完全漠視工會代表性。

被問及會否有下一步行動，工會指暫時未能透露相關細節，但大部分會員都表明支持工會任何決定。工會指，明日下午2時將在國泰城與國泰管理層會面。